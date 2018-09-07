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Стало известно, кому Зинченко посвятил гол в ворота Чехии
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Стало известно, кому Зинченко посвятил гол в ворота Чехии 

Спорт-Экспресс + ещё 6 1 час назад
Накануне в Угерске Градиште сборная Украины обыграла команду Чехии со счетом 2:1 в матче Лиги Наций. В добавленное время встречи победный гол забил полузащитник Александр Зинченко. Видео с забитым мячом можно посмотреть здесь.
21-летний хавбек «Манчестер Сити» в своем Инстаграме сообщил, что посвятил гол в ворота Чехии своей маме, праздновавшей день рождения.
Следующим соперником чехов будет сборная России. Команды 10 сентября проведут товарищеский матч в Ростове-на-Дону. Украинцы днем ранее дома в Лиге наций встретятся со Словакией.
Первый день Лиги наций: мир Германии и Франции, победный гол Зинченко
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