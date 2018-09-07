Экс-тренер «Зенита» считает Польшу «прекрасной командой»

Бывший главный тренер "Зенита" Роберто Манчини , который в нынешний момент возглавляет сборную Италии, рассказал, чего ожидает от первого матча в Лиге наций против Польши, передает Sport24.

"Борьбу в Лиге наций мы начинаем с твердым убеждением, что нам по силам выступить хорошо, выигрывать матчи. Первая задача — наладить командную игру, ведь лишь три-четыре футболиста в мире могут побеждать в одиночку.

Польша — прекрасная команда, хотя она провалила чемпионат мира — 2018. У нас есть и ветераны, и перспективная молодежь, что должно принести успех, пусть сборной Италии порой и трудно найти свободное пространство в дуэлях с грандами", — приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Ранее завершился первый в истории матч Лиги наций.