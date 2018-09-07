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Экс-вратарь сборной России назвал Лунева «зрелым голкипером»
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Экс-вратарь сборной России назвал Лунева «зрелым голкипером» 

Газета.Ru + ещё 2 51 минуту назад
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал игру голкипера петербургского "Зенита" и национальной команды России Андрея Лунева, передает газета «Известия».
"Андрей является уже достаточно зрелым голкипером. Он выступает за команду, которая сейчас лидирует в чемпионате, имеет опыт выступлений в еврокубках.
Да, у него не так много игр в составе национальной команды, но Лунев находится в хорошем вратарском возрасте и в полной мере соответствует уровню сборной. Сейчас самое время проверить ближайших сменщиков Акинфеева, и Андрей в данный момент — главный кандидат", — заявил Нигматуллин.
Ранее Луческу выделил нескольких футболистов сборной России перед матчем в Лиге наций.
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