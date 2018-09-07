Экс-вратарь сборной России назвал Лунева «зрелым голкипером»

"Андрей является уже достаточно зрелым голкипером. Он выступает за команду, которая сейчас лидирует в чемпионате, имеет опыт выступлений в еврокубках.

Да, у него не так много игр в составе национальной команды, но Лунев находится в хорошем вратарском возрасте и в полной мере соответствует уровню сборной. Сейчас самое время проверить ближайших сменщиков Акинфеева, и Андрей в данный момент — главный кандидат", — заявил Нигматуллин.

Ранее Луческу выделил нескольких футболистов сборной России перед матчем в Лиге наций.