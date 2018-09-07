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Нигматуллин: жду от россиян настроя, как на чемпионате мира
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Нигматуллин: жду от россиян настроя, как на чемпионате мира 

Газета.Ru + ещё 3 10 минут назад
Экс-вратарь сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин рассказал о своих ожиданиях от российских футболистов, передает НСН.
"Я жду того же настроения, которое возникло у всей страны на чемпионате мира. Конечно, это другое состязание, к нему готовились специально целый месяц, а сейчас собрались быстро в обновленном составе.
Но тренер тот же, костяк команды тот же, верю, что сборная России выбрала правильный путь и пройдет его с высоко поднятой головой. После долгого перерыва любой результат, кроме поражения, будет успешным. Посмотрим на игру сборной России, это должно быть интересно", — заявил он.
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