Ещё
Бразилия разгромила Сальвадор благодаря голу и трем передачам Неймара
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бразилия разгромила Сальвадор благодаря голу и трем передачам Неймара 

Газета.Ru + ещё 36 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Сборная Бразилии по футболу в товарищеском матче разгромила команду Сальвадора, передает "Советский спорт".
Игра прошла на стадионе «Федэкс Филд» в американском Мэриленде и завершилась победой пентакампеонов со счетом 5:0.
Голом и тремя результативными передачами отметился нападающий и капитан бразильцев Неймар. Дубль на свой счет записал форвард Ришарлисон, а также по одному мячу забили Филиппе Коутиньо и Маркиньос.
Ранее сообщалось, что сборная Англии минимально обыграла Швейцарию в товарищеском матче.
Товарищеские матчи (сборные) Бразилия — Сальвадор — 5:0 Голы: 1:0 — Неймар, 4 (пенальти); 2:0 — Ришарлисон, 16; 3:0 — Коутиньо, 30; 4:0 — Ришарлисон, 50; 5:0 — Маркиньос, 90.
Газета.Ru: последние новости
Сборная Аргентины обыграла Гватемалу в товарищеском матче Форвард сборной России считает игру на удержание "неправильной тенденцией" Тренер сборной Чехии покинул свой пост после разгрома от России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве260
Терри в «Спартаке»: визу оформил, но денег не хватает1
Сборная России заставила чехов «опустить головы»8
Сборная Испании разгромила Хорватию3
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой108
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
03:24
Растоптали чехов. Сборная кайфует даже без Дзюбы
Футбол
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:08
«Поехал кукухой». Бендтнер напал на таксиста
Футбол Общество
04:09
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение