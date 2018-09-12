Бразилия разгромила Сальвадор благодаря голу и трем передачам Неймара

Сборная Бразилии по футболу в товарищеском матче разгромила команду Сальвадора, передает "Советский спорт"

Игра прошла на стадионе «Федэкс Филд» в американском Мэриленде и завершилась победой пентакампеонов со счетом 5:0.

Голом и тремя результативными передачами отметился нападающий и капитан бразильцев Неймар. Дубль на свой счет записал форвард Ришарлисон, а также по одному мячу забили Филиппе Коутиньо и Маркиньос.

Ранее сообщалось, что сборная Англии минимально обыграла Швейцарию в товарищеском матче.

Товарищеские матчи (сборные) Бразилия — Сальвадор — 5:0 Голы: 1:0 — Неймар, 4 (пенальти); 2:0 — Ришарлисон, 16; 3:0 — Коутиньо, 30; 4:0 — Ришарлисон, 50; 5:0 — Маркиньос, 90.