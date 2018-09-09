Гильерме и Фернандес. Кого потеряла сборная Бразилии? 

Бразильское издание UOL подсчитало, какие потери понесла сборная Бразилии, не сумев привлечь в команду игроков, которые затем были натурализованы и выступают за другие страны. Подсчеты показали, что общая стоимость таких бразильцев, защищающих цвета других сборных, составляет 307 миллионов евро. В подборку попали и игроки сборной России — вратарь «Локомотива» Гильерме и защитник ЦСКА Мариу Фернандес.
Вот как выглядит символическая сборная бразильцев, выступающих за другие страны, по версии UOL: Гильерме (Россия) — 3,5 миллиона евро, Мариу Фернандес (Россия) — 20 миллионов евро, Пепе (Португалия) — 2 миллиона евро, Лео Лакруа (Швейцария) — 2,5 миллиона евро, Эмерсон Палмьери (Италия) — 20 миллионов евро, Жоржинью (Италия) — 50 миллионов евро, Тиагу Алькантара (Испания) — 60 миллионов евро, Марлос (Украина) — 11 миллионов евро, Рони Лопеш (Португалия) — 28 миллионов евро, Диегу Коста (Испания) — 60 миллионов евро, Родриго (Испания) — 50 миллионов евро.