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Гол и три передачи Неймара помогли сборной Бразилии разгромить Сальвадор
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Гол и три передачи Неймара помогли сборной Бразилии разгромить Сальвадор 

Чемпионат.com + ещё 30 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Сборная Бразилии разгромила национальную команду Сальвадора в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Федэкс Филд» в американском Мэриленде и завершилась со счётом 5:0 в пользу бразильцев.
Главным героем встречи стал бразильский нападающий Неймар, который открыл счёт в матче с пенальти и отметился тремя результативными передачами. Дублем в составе сборной Бразилии отметился Ришарлисон, по голу на свой счёт записали Филиппе Коутиньо и Маркиньос.
Напомним, на чемпионате мира 2018 года, который состоялся в России, сборная Бразилии дошла до четвертьфинала, где уступила Бельгии со счётом 1:2.
В другом товарищеском матче национальная команда Колумбии сыграла в ничью со сборной Аргентины (0:0).
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