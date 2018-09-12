Гол и три передачи Неймара помогли сборной Бразилии разгромить Сальвадор

Сборная Бразилии разгромила национальную команду Сальвадора в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Федэкс Филд» в американском Мэриленде и завершилась со счётом 5:0 в пользу бразильцев.

Главным героем встречи стал бразильский нападающий Неймар, который открыл счёт в матче с пенальти и отметился тремя результативными передачами. Дублем в составе сборной Бразилии отметился Ришарлисон, по голу на свой счёт записали Филиппе Коутиньо и Маркиньос.

Напомним, на чемпионате мира 2018 года, который состоялся в России, сборная Бразилии дошла до четвертьфинала, где уступила Бельгии со счётом 1:2.

В другом товарищеском матче национальная команда Колумбии сыграла в ничью со сборной Аргентины (0:0).