Неймар забил юбилейный гол за сборную Бразилии. Видео

Нападающий сборной Бразилии Неймар уже на 3-й минуте открыл счет в товарищеском матче против Сальвадора. Игрок «ПСЖ» уверенно реализовал пенальти. Для него этот гол стал 60-м в составе национальной команды.