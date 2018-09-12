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Неймар забил юбилейный гол за сборную Бразилии. Видео
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Неймар забил юбилейный гол за сборную Бразилии. Видео
Спорт-Экспресс
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ещё 23
1 час назад
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Нападающий сборной Бразилии Неймар уже на 3-й минуте открыл счет в товарищеском матче против Сальвадора. Игрок «ПСЖ» уверенно реализовал пенальти. Для него этот гол стал 60-м в составе национальной команды.
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