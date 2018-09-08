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Сборная Бразилии обыграла команду США в товарищеском матче
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Сборная Бразилии обыграла команду США в товарищеском матче 

Вести.Ru + ещё 6 48 минут назад
Фото: Вести.Ru
Национальная сборная Бразилии по футболу провела первый матч после неудачного выступления на чемпионате мира. Соперником пентакампионов по товарищеской игре стала команда США. Встреча прошла в американском городе Ист-Рутерфорд и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Счет на 11-й минуте открыл нападающий английского «Ливерпуля» Роберто Фирмино. А на 43-й минуте форвард французского клуба «Пари Сен-Жермен» и капитан бразильской сборной Неймар реализовал пенальти, назначенный за фол против Фабиньо.
В других товарищеских матчах команда Колумбии на своем поле победила венесуэльцев — 2:1, а сборная Эквадора дома переиграла ямайцев со счетом 2:0.
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