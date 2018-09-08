Сборная Бразилии обыграла команду США в товарищеском матче

Национальная сборная Бразилии по футболу провела первый матч после неудачного выступления на чемпионате мира. Соперником пентакампионов по товарищеской игре стала команда США. Встреча прошла в американском городе Ист-Рутерфорд и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Счет на 11-й минуте открыл нападающий английского «Ливерпуля» Роберто Фирмино . А на 43-й минуте форвард французского клуба «Пари Сен-Жермен» и капитан бразильской сборной Неймар реализовал пенальти, назначенный за фол против Фабиньо.

В других товарищеских матчах команда Колумбии на своем поле победила венесуэльцев — 2:1, а сборная Эквадора дома переиграла ямайцев со счетом 2:0.