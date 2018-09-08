Сборная Бразилии по футболу в товарищеском матче обыграла команду США

ТАСС , 8 сентября. Бразильские футболисты оказались сильнее сборной США в своем первой встрече после окончания чемпионата мира в России. Товарищеский матч проходил в американском городе Ист-Рутерфорд.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной Бразилии. Первый мяч во встрече забил нападающий английского «Ливерпуля» Роберто Фирмино , отличившийся на 11-й минуте с передачи полузащитника «Ювентуса» Дугласа Косты . Второй гол на счету форварда бразильцев и французского ПСЖ Неймара. Капитан команды реализовал пенальти, назначенный за фол против Фабиньо, на 43-й минуте матча.

Встреча стала 20-й в истории противостояния этих сборных. Бразильцы одержали 19-ю победу, тогда как на счету американцев всего один положительный результат. Сборная США обыграла команду Бразилии в 1998 году в полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ.

Матч стал первым для бразильских футболистов после окончания чемпионата мира. На турнире в России подопечные Тите дошли до стадии четвертьфинала, где уступили команде Бельгии, которая в итоге стала бронзовым призером мирового первенства. Следующий свой матч бразильцы проведу 12 сентября — их соперником станет сборная Сальвадора.

Сборная США не смогла пробиться на чемпионат мира. Команда не вышла в финальную стадию турнира впервые с 1986 года. Американцы принимали участие на всех мировых первенствах, начиная с ЧМ-1990 в Италии. Сборная США также проведет свою следующую встречу 12 сентября, в которой встретится с командой Мексики.