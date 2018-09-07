Бывший тренер сборной России: Черчесов познал многие тайны 

В преддверии матча в рамках Лиги Наций между сборными Турции и России бывший наставник национальной команды Борис Игнатьев прокомментировал работу Станислава Черчесова, передает газета «Известия».
"За эти два года Станислав Черчесов стал опытнее и увереннее. Уверен, что наставник национальной команды познал многие тайны, которые раньше были для него за семью печатями.
Работа со сборной — новый опыт для Черчесова, он сталкивался с разными проблемами, но со своей задачей справился. Его команда вполне пристойно показала себя на чемпионате мира", — заявил Игнатьев.
Матч состоится 7 августа в Турции и начнется в 21.45 по московскому времени. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее тренер сборной Шотландии предложил брать пример с команды России.