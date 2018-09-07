Ещё
Мексика — Уругвай. Прогноз на товарищеский матч 8 сентября 2018 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мексика — Уругвай. Прогноз на товарищеский матч 8 сентября 2018 года 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Мексика
«Зеленые» неровно сыграли на чемпионате мира в России, стартовав с неожиданной победы над командой Германии (1:0), в воротах которой расписался Ирвин Лосано.
Во втором туре команда Хуана Карлоса Осорио одержала победу над Южной Кореей (2:1). По голу забили Карлос Вела и Хавьер Эрнандес, а гол Сон Хын Мина в концовке встречи не помешал «трехцветным» набрать три очка.
Зато в третьем туре группового этапа мексиканцы практически без шансов проиграли Швеции (0:3), которую и пропустили на первое место в группе.
А на 1/8 финала их путь на турнире закончился, после еще одного сухого поражения — от Бразилии со счетом 0:2.
Все прогнозы на футбол
По окончании турнира мексиканцев покинул главный тренер Хуан Карлос Осорио и его обязанности временно исполняет Рикардо Феррети, который уже был и.о. тренера команды в 2015-м году.
Уругвай
Сборная Уругвая на чемпионате мира одержала четыре победы в четырех первых матчах и при этом пропустила всего один гол.
Уругвайцы начали со скромных побед над сборными Египта и Саудовской Аравии. В обоих матчах южноамериканцы владели солидным преимуществом, но отличиться смогли лишь по разу.
Зато матч против России подопечным Оскара Табареса удалось завершить со счетом 3:0.
В 1/8 финала Уругвай попал на Португалию и сумел одержать победу. Уругвайцы надежно сыграли от обороны (за исключением гола Пепе, который был забит после стандарта) и реализовали свои шансы в контратаках — 2:1.
В 1/4 финала «чарруа» встречались с будущими чемпионами мира, уступив им со счетом 0:2. На результат повлияли отсутствие травмированного Эдинсона Кавани и нелепая ошибка голкипера Муслеры.
После чемпионата мира уругвайскую команду покинул наставник Оскар Табарес. Пока у руля коллектива будет Фабиан Които, главный тренер молодежной сборной.
Отметим, что мистер Които решил не вызывать на матч с Мексикой Кавани.
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча Уругвай, оценивая победу гостей с коэффициентом 2.35. За успех Мексики предлагают 3.10, а ничью оценивают с коэффициентом 3.10.
Мексиканцы играют почти дома, сборная Уругвая ослаблена потерей Кавани. Но у обеих команд есть проблемы, пришли новые специалисты, которые только осваиваются на своем посту. Вполне вероятно, что команды сведут встречу вничью.
Последние три из четырех встреч взрослых сборных получились низовыми. Можно поставить на тотал меньше и здесь — коэффициент на эту ставку 1,60. «Забьют обе — нет» за 1,80 — еще одни неплохой вариант.
LiveSport.Ru: последние новости
Румыния — Черногория. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА 7 сентября 2018 года Сборная Колумбии осталась без главного тренера Оглашен состав сборной России на матч Кубка Дэвиса против Белоруссии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученица Тутберидзе превзошла всех19
Тренер сделал признание о «сбежавшей» Медведевой22
Мини-бикини: отдых российских гимнасток36
Рекорд ученицы Тутберидзе не смутил Тарасову2
Известную фигуристку избили в Москве76
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Лыжный спорт
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
04:59
Известную фигуристку избили в Москве
Фигурное катание
05:12
Шарапова оправдалась за позор на US Open
Теннис
00:36
Украинская легкоатлетка поразила сексуальным фото
Летние виды спорта Прочее
18:56
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение