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Прогноз на матч Мексика — Уругвай: кто из участников плей-офф ЧМ-2018 окажется сильнее
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Прогноз на матч Мексика — Уругвай: кто из участников плей-офф ЧМ-2018 окажется сильнее 

Евро-футбол.Ру + ещё 1 47 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Мексика — Уругвай. Прогноз на товарищеский матч (08.09.2018, 04:30 мск).
В Хьюстоне, штат Техас, состоится товарищеский матч между национальными сборными Мексики и Уругвая, которые вышли в плей-офф на минувшем чемпионате мира в России. Встреча обещает быть очень интересной — обе команды примерно равны по силам, и фаворита здесь назвать сложно, хотя букмекеры отдают предпочтение уругвайцам.
Коэффициенты на матч: П1 — 3.50, X — 3.35, П2 — 2.24. ТБ 2,5 — 2.29, ТМ 2,5 — 1.70.
Сборная Мексики
Сборная Мексики великолепно начала чемпионат мира в России, обыграв сперва действующих на тот момент чемпионов немцев (1:0), а затем и корейцев (2:1). Но в третьем туре «ацтеки» провалились, крупно проиграв Швеции (0:3), потеряв первое место в своём квартете, из-за чего в 1/8 финала пришлось играть со сборной Бразилии, и там мексиканцы практически не имели шансов на успех, в итоге проиграв 0:2. После мундиаля сборную покинул главный тренер колумбиец Хуан Осорио, и его место занял бразильский специалист Рикардо Ферретти.
Сборная Уругвая
Сборная Уругвая ещё успешней выступила на мировом первенстве в России. На групповом этапе команда Оскара Табареса выиграла все 3 матча, всухую обыграв команды Египта (1:0), Саудовской Аравии (1:0) и России (3:0). В 1/8 финала «чарруа» обыграли чемпионов Европы португальцев (2:1), благодаря дублю Кавани. Но вот в четвертьфинале уругвайцы проиграли Франции (0:2), которая впоследствии стала чемпионом мира. После мундиаля Оскар Табарес оставил пост главного тренера после 12-ти лет работы, но федерация надеется, что он вернётся, а пока что исполняющим обязанности рулевого будет исполнять Фабиан Които, ранее работавший с молодёжными и юношескими сборными Уругвая.
Где смотреть матч
Текстовая трансляция матча Мексика — Уругвай запланирована на портале LiveResult.Ru.
Статистика личных встреч
Сборная Мексики имеет небольшое преимущество над сборной Уругвая по статистике личных встреч: +4=3-3, разница мячей — 14:11. За последние 7 лет команды играли друг против друга лишь однажды — на групповом этапе Кубка Америки мексиканцы победили со счётом 3:1.
Интересные факты
Сборная Мексики не забивала в трёх из последних четырёх товарищеских матчей (+1=1-2, 1:3);
Сборная Уругвая выиграла 7 матчей из последних восьми (+7=0-1, 13:3);
Сборная Уругвая выиграла лишь 1 из последних пяти товарищеских матчей (+1=1-3, 5:8).
Прогноз от Евро-футбол.ру
Несмотря на отсутствие Эдинсона Кавани, состав сборной Уругвая выглядит значительно солидней мексиканского, где вызвано множество молодых игроков. Тем не менее уругвайцам будет непросто сломить амбициозных «ацтеков», которые в большинстве своём выступают в Америке, в то время как большая часть уругвайцев летела из Европы. Наш прогноз: «Ничья или победа Уругвая в 1 мяч» — коэффициент 1.83  Михаил КРИПАК
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