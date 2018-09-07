Прогноз на матч Мексика — Уругвай: кто из участников плей-офф ЧМ-2018 окажется сильнее

Мексика — Уругвай. Прогноз на товарищеский матч (08.09.2018, 04:30 мск).

В Хьюстоне, штат Техас, состоится товарищеский матч между национальными сборными Мексики и Уругвая, которые вышли в плей-офф на минувшем чемпионате мира в России. Встреча обещает быть очень интересной — обе команды примерно равны по силам, и фаворита здесь назвать сложно, хотя букмекеры отдают предпочтение уругвайцам.

Коэффициенты на матч: П1 — 3.50, X — 3.35, П2 — 2.24. ТБ 2,5 — 2.29, ТМ 2,5 — 1.70.

Сборная Мексики

Сборная Мексики великолепно начала чемпионат мира в России, обыграв сперва действующих на тот момент чемпионов немцев (1:0), а затем и корейцев (2:1). Но в третьем туре «ацтеки» провалились, крупно проиграв Швеции (0:3), потеряв первое место в своём квартете, из-за чего в 1/8 финала пришлось играть со сборной Бразилии, и там мексиканцы практически не имели шансов на успех, в итоге проиграв 0:2. После мундиаля сборную покинул главный тренер колумбиец Хуан Осорио, и его место занял бразильский специалист Рикардо Ферретти.

Сборная Уругвая

Сборная Уругвая ещё успешней выступила на мировом первенстве в России. На групповом этапе команда Оскара Табареса выиграла все 3 матча, всухую обыграв команды Египта (1:0), Саудовской Аравии (1:0) и России (3:0). В 1/8 финала «чарруа» обыграли чемпионов Европы португальцев (2:1), благодаря дублю Кавани. Но вот в четвертьфинале уругвайцы проиграли Франции (0:2), которая впоследствии стала чемпионом мира. После мундиаля Оскар Табарес оставил пост главного тренера после 12-ти лет работы, но федерация надеется, что он вернётся, а пока что исполняющим обязанности рулевого будет исполнять Фабиан Които, ранее работавший с молодёжными и юношескими сборными Уругвая.

Где смотреть матч

Текстовая трансляция матча Мексика — Уругвай запланирована на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Сборная Мексики имеет небольшое преимущество над сборной Уругвая по статистике личных встреч: +4=3-3, разница мячей — 14:11. За последние 7 лет команды играли друг против друга лишь однажды — на групповом этапе Кубка Америки мексиканцы победили со счётом 3:1.

Интересные факты

Сборная Мексики не забивала в трёх из последних четырёх товарищеских матчей (+1=1-2, 1:3);

Сборная Уругвая выиграла 7 матчей из последних восьми (+7=0-1, 13:3);

Сборная Уругвая выиграла лишь 1 из последних пяти товарищеских матчей (+1=1-3, 5:8).