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Уругвай разгромил Мексику в контрольном матче
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Уругвай разгромил Мексику в контрольном матче 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Сборная Уругвая разгромила Мексику в товарищеском матче, сообщает ТАСС.
Игра, проходившая в американском Хьюстоне, завершилась со счетом 4:1. В составе победителей дубль на свой счет записал нападающий Луис Суарес, еще по одному мячу забили Хосе Мария Хименес и Гастой Перейро. У Мексики единственный мяч забил Рауль Хименес.
Встреча стала 21-й в истории противостояния этих сборных. Уругвайцы выиграли в шестой раз, на счету мексиканцев восемь побед. Еще семь матчей между этими командами завершились вничью.
Ранее «Барселона» пополнилась капитаном молодежной сборной Уругвая.
Футбол. Товарищеские матчи Уругвай — Мексика — 4:1 Голы: 1:0 — Хосе Мария Хименес, 21; 1:1 — Рауль Хименес, 25 (пенальти); 2:1 — Суарес, 32; 3:1 — Суарес, 40 (пенальти); 4:1 — Перейро, 59.
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