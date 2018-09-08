Уругвай разгромил Мексику в контрольном матче

Сборная Уругвая разгромила Мексику в товарищеском матче, сообщает ТАСС

Игра, проходившая в американском Хьюстоне, завершилась со счетом 4:1. В составе победителей дубль на свой счет записал нападающий Луис Суарес , еще по одному мячу забили Хосе Мария Хименес и Гастой Перейро. У Мексики единственный мяч забил Рауль Хименес.

Встреча стала 21-й в истории противостояния этих сборных. Уругвайцы выиграли в шестой раз, на счету мексиканцев восемь побед. Еще семь матчей между этими командами завершились вничью.

Ранее «Барселона» пополнилась капитаном молодежной сборной Уругвая.

Футбол. Товарищеские матчи Уругвай — Мексика — 4:1 Голы: 1:0 — Хосе Мария Хименес, 21; 1:1 — Рауль Хименес, 25 (пенальти); 2:1 — Суарес, 32; 3:1 — Суарес, 40 (пенальти); 4:1 — Перейро, 59.