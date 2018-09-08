Уругвайские футболисты разгромили команду Мексики в товарищеском матче

ТАСС , 8 сентября. Сборная Уругвая по футболу с разгромным счетом обыграла команду Мексики в своем первой встрече после окончания чемпионата мира в России. Товарищеский матч проходил в американском городе Хьюстон.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу сборной Уругвая. Дублем в составе победителей отметился нападающий «Барселоны» Луис Суарес (32-я и 40-я (пен.) минуты). По голу на свой счет записали Хосе Мария Хименес (21) и Гастон Перейро (59). У мексиканцев единственный мяч на 25-й минуте забил Рауль Хименес, реализовавший пенальти.

Встреча стала 21-й в истории противостояния этих сборных. Уругвайцы выиграли в шестой раз, на счету мексиканцев восемь побед. Еще семь матчей между этими командами завершились вничью.

Матч стал первым для обеих сборных после окончания чемпионата мира. На турнире в России сборная Мексики проиграла бразильцем в 1/8 финала со счетом 0:2, а команда Уругвая на стадии четвертьфинала уступила будущим победителям — сборной Франции (0:2).