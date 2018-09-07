Где смотреть матч Азербайджан — Косово

В пятницу первый матч Лиги наций УЕФА пройдёт в Азербайджане, где местная сборная будет принимать команду Косова. Канал «Матч Футбол 1» покажет эту игру, начиная с 19:00. Также есть варианты с просмотром встречи на «Футбол 2» (Украина) и СБС Спорт.