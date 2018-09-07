Где смотреть матч молодёжных сборных России и Египта

Молодёжная сборная России в пятницу проведёт товарищеский матч с командой Египта. Встреча состоится на стадионе «Родина» в Химках, стартовый свисток прозвучит в 18:00. Телетрансляцию обеспечит канал «Матч Премьер», текстовую — портал LiveResut.ru.