Россия U21 сыграла вничью с олимпийской сборной Египта в товарищеском матче

Сборная России U21 не сумела победить олимпийскую команду Египта (игроки не старше 1997 года рождения) в товарищеском матче. Встреча состоялась в Химках на стадионе «Родина» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал российский полузащитник Владислав Пантелеев , отличившийся в начале второго тайма. Египтяне сравняли счёт спустя три минуты благодаря точному удару нападающего Тахера Мохамеда.

Отметим, что этот матч стал последней проверкой для команды Евгения Бушманова перед ключевой игрой отборочного цикла чемпионата Европы—2019 U21 со сборной Сербии (11 сентября, Нижний Новгород).

На данный момент команда России U21, набрав 16 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы 7.