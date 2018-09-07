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Франция стала шестой сборной, не сумевшей выиграть первый матч после ЧМ
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Франция стала шестой сборной, не сумевшей выиграть первый матч после ЧМ 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Газета.Ru
6 августа в рамках Лиги наций сборной Франции сыграла с командой Германии, матч завершился нулевой ничьей, сообщает Sport24.
Команда Дидье Дешама оказалась шестой сборной, которой не под силу было выиграть первый матч после того, как команда завоевала золото на чемпионате мира.
Последние шесть чемпионов в первых матчах после мундиаля сыграли трижды вничью и столько же раз проигрывали.
Следующий матч в рамках Лиги наций Франция проведет против сборной Голландии 9 сентября.
Ранее сообщалось, что хавбек сборной Германии рад, что команда не пропустила в матче с Францией.
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