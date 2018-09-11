Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Австрия: закрепят ли боснийцы своё лидерство в группе

Босния и Герцеговина — Австрия. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (11.09.2018, 21:45 мск).

Сборная Боснии и Герцеговины успешно начала свои выступления в Лиге наций, и теперь, в случае сегодняшней победы над сборной Австрии в Зенице, она может уверенно упрочить своё лидерство с шестью очками, в то время как у соперников останется по нулю. Букмекеры не уверены в победе боснийцев, хотя и отдают им минимальное преимущество в своих котировках.

Коэффициенты на матч: П1 — 2.64, X — 3.20, П2 — 2.99. ТБ 2,5 — 2.35, ТМ 2,5 — 1.66.

Сборная Боснии и Герцеговины

Боснийская сборная неудачно провела отборочный цикл ЧМ-2018, заняв в своей группе только третье место, пропустив вперёд не только безоговорочного фаворита сборная Бельгии, но и команду Греции. В начале 2018-го года боснийцев возглавил Роберт Просинечки , при котором они проиграли пока лишь однажды, когда в феврале уступили Мексике (0:1), да и то в том матче боснийцы играли полурезервным составом. После этого была минимальная победа над Болгарией (1:0), ничьи с Сенегалом (0:0) и Черногорией (0:0), а также обыгрыш Южной Кореи (3:1). В первом матче в Лиге наций сборная Боснии и Герцеговины сумела в гостях обыграть Северную Ирландию (2:1). Эта победа получилась просто удивительной, ведь соперник боснийцев обладал по ходу матча подавляющим преимуществом, обстреливая ворота Шехича со всех позиций, но в итоге они были взяты лишь на последних секундах, в то время как команда Просинечки забила фактически всё, что создала.

Сборная Австрии

Сборная Австрии также слабо провела отборочный турнир к ЧМ-2018, заняв в своей группе, где не было грандов, только четвёртое место, оставшись позади сборных Сербии, Ирландии и Уэльса. Марсело Коллер был отправлен в отставку после шести лет работы с австрийской сборной, и на его место пришёл немец Франко Фода, с которым команда выдала впечатляющую победную серию, обыграв в товарищеских матчах Уругвай (2:1), Словению (3:0), Люксембург (4:0), Россию (1:0) и даже Германию (2:1). Только сборная Бразилии, накануне чемпионата мира, смогла остановить австрийцев, разгромив из со счётом 3:0. На нынешнем сборе, в минувший четверг, сборная Австрии на своей земле достаточно уверенно разобралась со сборной Швеции (2:0).

Где смотреть матч

Матч Босния и Герцеговина — Австрия будет показан в прямом эфире на телеканале «Матч! Футбол 3», начиная с 21:35 по московскому времени.

Статистика личных встреч

Сборные Боснии и Австрии играли друг с другом ранее лишь трижды. В отборе на ЧМ-2002 в Сараево была зафиксирована ничья 1:1, а в Вене австрийцы победили 2:0. В марте 2015-го года команды провели товарищеский матч в столице Австрии, который завершился вничью 1:1.

Интересные факты

Сборная Боснии и Герцеговины имеет 5-матчевую беспроигрышную серию (+3=2-0, 6:2);

Сборная Боснии и Герцеговины не пропускала в пяти из последних шести домашних матчей (+3=2-0, 15:4);

Сборная Боснии и Герцеговины никогда ранее не обыгрывала сборную Австрии: +0=2-1, 2:4;

Сборная Австрии выиграла 8 матчей из последних девяти (+8=0-1, 18:7);

Сборная Австрии забивала в 13-ти из последних 14-ти выездных матчей (+10=1-3, 31:13).