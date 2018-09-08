Прогноз на матч Северная Ирландия — Босния: получится ли результативным матч в Белфасте

Северная Ирландия — Босния и Герцеговина. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (08.09.2018, 16:00 мск).

В Белфасте сборная Северной Ирландии примет в гости сборную Боснии и Герцеговины в рамках первого тура Лиги наций. Команды выступают в третьей группе лиги B, где кроме них за путёвку в высшую лигу также будет бороться команда Австрии. В этой встрече букмекеры считают, что шансы на победу каждой из команд в этой встрече примерно равны.

Коэффициенты на матч: П1 — 3.08, X — 2.89, П2 — 2.82. ТБ 2,5 — 3.10, ТМ 2,5 — 1.43.

Сборная Северной Ирландии

После участия в финальной части Евро-2016, сборная Северной Ирландии продолжила демонстрировать успешные результаты, едва не пробившись на чемпионат мира в Россию. В своей отборочной группе команда Майкла О'Нила достаточно уверенно заняла второе место, не сумев конкурировать только с немцами, но спокойно опередив чехов и норвежцев. В стыковых матчах североирландцы достойно бились, но всё-таки проиграли Швейцарии (0:1, 0:0), пропустив единственный гол с пенальти. В этом году команда О'Нила провела 3 товарищеских матча, обыграв в марте Южную Корею (2:1), но на летнем сборе была лишь ничья с Панамой (0:0) и крупное поражение от Коста-Рики (0:3).

Сборная Боснии и Герцеговины

Боснийская сборная также намеревалась попасть в стыковые матчи, так как за первое место в группе сражаться с командой Бельгии было нереально. Но боснийцы в итоге финишировали лишь третьими, проиграв 2 очка сборной Греции. Хотя наколотили они 24 гола в десяти матчах, но защита работала ненадёжно. С поста главного тренера после трёх лет работы был уволен Мехмед Баждаревич, на место которого пришёл хорват Роберт Просинечки , ранее работавший в Азербайджане. Новый тренер сразу занялся работой с обороной, и это быстро начало приносить плоды. Зимой команда Боснии сыграла вничью с США (0:0) и минимально проиграла Мексике (0:1). В марте была победа над Болгарией (1:0) и ничья с Сенегалом (0:0). А уже на летнем сборе боснийцы разошлись миром с Черногорией (0:0) и обыграли Южную Корею (3:1).

Где смотреть матч

В 15:50 по московскому времени прямую трансляцию матча между сборными Северной Ирландии и Боснии и Герцеговины начнёт телеканал «Матч! Футбол 1».

Статистика личных встреч

Сборная Северной Ирландии никогда раньше не играла против сборной Боснии и Герцеговины.

Интересные факты

Сборная Северной Ирландии выиграла лишь 1 матч из последних семи (+1=2-4, 3:9);

Сборная Северной Ирландии не забивала в пяти из последних шести матчей (+1=2-3, 2:6);

Сборная Боснии и Герцеговины имеет 4-матчевую беспроигрышную серию (+2=2-0, 4:1);

В пяти из последних шести последних матчах сборной Боснии и Герцеговины забивалось не более одного гола (+2=3-1, 4:2).