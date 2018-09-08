Северная Ирландия — Босния и Герцеговина. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (08.09.2018, 16:00 мск).
В Белфасте сборная Северной Ирландии примет в гости сборную Боснии и Герцеговины в рамках первого тура Лиги наций. Команды выступают в третьей группе лиги B, где кроме них за путёвку в высшую лигу также будет бороться команда Австрии. В этой встрече букмекеры считают, что шансы на победу каждой из команд в этой встрече примерно равны.
Коэффициенты на матч: П1 — 3.08, X — 2.89, П2 — 2.82. ТБ 2,5 — 3.10, ТМ 2,5 — 1.43.
Сборная Северной Ирландии
После участия в финальной части Евро-2016, сборная Северной Ирландии продолжила демонстрировать успешные результаты, едва не пробившись на чемпионат мира в Россию. В своей отборочной группе команда Майкла О'Нила достаточно уверенно заняла второе место, не сумев конкурировать только с немцами, но спокойно опередив чехов и норвежцев. В стыковых матчах североирландцы достойно бились, но всё-таки проиграли Швейцарии (0:1, 0:0), пропустив единственный гол с пенальти. В этом году команда О'Нила провела 3 товарищеских матча, обыграв в марте Южную Корею (2:1), но на летнем сборе была лишь ничья с Панамой (0:0) и крупное поражение от Коста-Рики (0:3).
Сборная Боснии и Герцеговины
Боснийская сборная также намеревалась попасть в стыковые матчи, так как за первое место в группе сражаться с командой Бельгии было нереально. Но боснийцы в итоге финишировали лишь третьими, проиграв 2 очка сборной Греции. Хотя наколотили они 24 гола в десяти матчах, но защита работала ненадёжно. С поста главного тренера после трёх лет работы был уволен Мехмед Баждаревич, на место которого пришёл хорват Роберт Просинечки, ранее работавший в Азербайджане. Новый тренер сразу занялся работой с обороной, и это быстро начало приносить плоды. Зимой команда Боснии сыграла вничью с США (0:0) и минимально проиграла Мексике (0:1). В марте была победа над Болгарией (1:0) и ничья с Сенегалом (0:0). А уже на летнем сборе боснийцы разошлись миром с Черногорией (0:0) и обыграли Южную Корею (3:1).
Где смотреть матч
В 15:50 по московскому времени прямую трансляцию матча между сборными Северной Ирландии и Боснии и Герцеговины начнёт телеканал «Матч! Футбол 1».
Статистика личных встреч
Сборная Северной Ирландии никогда раньше не играла против сборной Боснии и Герцеговины.
Интересные факты
Сборная Северной Ирландии выиграла лишь 1 матч из последних семи (+1=2-4, 3:9);
Сборная Северной Ирландии не забивала в пяти из последних шести матчей (+1=2-3, 2:6);
Сборная Боснии и Герцеговины имеет 4-матчевую беспроигрышную серию (+2=2-0, 4:1);
В пяти из последних шести последних матчах сборной Боснии и Герцеговины забивалось не более одного гола (+2=3-1, 4:2).
Прогноз от Евро-футбол.ру
Сборная Северной Ирландии всегда играет от обороны, и боснийская сборная при Роберте Просинечки, похоже, также будет играть прагматично. Так что в этом матче не стоит ожидать голевой феерии. Вполне возможно, что всё решит единственный забитый гол. Наш прогноз: «Хотя бы одна не забьёт и Тотал меньше 2,5» — коэффициент 1.79 Михаил КРИПАК