Защитник сборной Германии проехался шипами по шее чемпиона мира

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер наступил на шею игрока команды Франции Бенджамена Павара в матче Лиги наций. Фотографии опубликованы в Twitter-аккаунте ESPN FC.

Эпизод произошел на третьей минуте встречи. В борьбе с Рюдигером Павар упал на газон, и немец случайно наступил ему на шею и проехался по ней шипами бутс. На теле француза остались большие царапины. Некоторое время он пролежал на поле, однако сумел продолжить встречу.

Матч завершился со счетом 0:0. Он стал первым для команд в рамках Лиги наций. Франция и Германия выступают в группе 1 лиги А.

Павар — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции. Он стал автором лучшего гола мундиаля, забив ударом с лета в матче 1/8 финала с Аргентиной.