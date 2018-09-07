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Защитник сборной Германии проехался шипами по шее чемпиона мира
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Защитник сборной Германии проехался шипами по шее чемпиона мира 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер наступил на шею игрока команды Франции Бенджамена Павара в матче Лиги наций. Фотографии опубликованы в Twitter-аккаунте ESPN FC.
Эпизод произошел на третьей минуте встречи. В борьбе с Рюдигером Павар упал на газон, и немец случайно наступил ему на шею и проехался по ней шипами бутс. На теле француза остались большие царапины. Некоторое время он пролежал на поле, однако сумел продолжить встречу.
Матч завершился со счетом 0:0. Он стал первым для команд в рамках Лиги наций. Франция и Германия выступают в группе 1 лиги А.
Павар — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции. Он стал автором лучшего гола мундиаля, забив ударом с лета в матче 1/8 финала с Аргентиной.
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