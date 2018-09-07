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Андрей Шевченко: «Украина заслуженно победила Чехию»
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Андрей Шевченко: «Украина заслуженно победила Чехию» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча Лиги наций против Чехии (2:1) отметил, что обе команды выглядели хорошо. По его словам, украинцы заслужили победу, несмотря на то, что победный гол забили на 93-й минуте.
— Я хочу сделать комплимент чешской сборной, у нее есть хорошие исполнители, она варьировала схемы, — приводит пресс-служба ФФУ слова Шевченко. — Думаю, что у этой команды прекрасное будущее. Тренеру сборной всегда тяжело работать, особенно когда ты получаешь игроков через день после их матчей за клубы, трудно выработать какие-то схемы. Я вижу, что сборная Чехии понимает схемы своего главного тренера. После первого тайма хозяева перестроились, что сразу же осложнило наши действия.
Впрочем, сегодня сборная Украины выглядела очень хорошо. Мы маневрировали, наши игроки правильно располагались, мы знали наши сильные качества. У нас много хороших, техничных игроков в средней линии, хорошо маневрируют, умело играют в короткий и средний пас, при этом легко преодолевают пространство между линиями. За счет этого мы создали большое количество моментов.
Мы создали достаточное количество возможностей для того, чтобы одержать победу. Сборная Чехии тоже не останавливалась, последние 15 минут был открытый футбол. Этим турнир и привлекает — команды понимают, что группа небольшая, игр очень мало, каждая победа очень важна. Мы были ближе к победе и получили ее заслуженно.
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