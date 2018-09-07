Прогноз на матч Финляндия — Венгрия: кто будет ближе к победе

Финляндия — Венгрия. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (08.09.2018, 19:00 мск).

В первом туре Лиги наций сыграют между собой сборные Финляндии и Венгрии, которые считаются потенциальными конкурентами греческой сборной в борьбе за первое место во второй группе лиги C. Букмекеры небольшим фаворитом перед этой встречей считают финнов.

Коэффициенты на матч: П1 — 2.29, X — 3.25, П2 — 3.55. ТБ 2,5 — 2.57, ТМ 2,5 — 1.571.

Сборная Финляндии

Сборная Финляндии провалила старт отбора на ЧМ-2018, заработав лишь 1 очко в стартовых шести турах, сыграв лишь вничью дома со сборной Косова (1:1). Федерация уволила с поста главного тренера шведа Ханса Бакке , и заменил его местный специалист Маркку Канерва. И к осени 2017-го года сборная Суоми стала весьма конкурентоспособной, обыграв Исландию (1:0) и Косово (1:0), а также сыграв вничью с Хорватией (1:1) и Турцией (2:2). В последующих товарищеских матчах были обыграны Эстония (3:0), Иордания (2:1), Мальта (5:0) и Беларусь (2:0), а проиграли финны за последний год только в гостях Румынии (0:2).

Сборная Венгрии

Сборная Венгрии непросто переживает смену поколений, зачастив последнее время с поражениями. В отборочной группе на ЧМ-2018 мадьяры заняли третье место, но лишь благодаря удачному жребию — позади остались сборные Фарерских островов, Латвии и Андорры, а от лидеров, Португалии и Швейцарии, венгры отстали на целых 14 очков. По завершению цикла сборную покинул немецкий тренер Бернд Шторк. Долгое время федерация не могла определиться с новым наставником, но при этом сыграла 6 товарищеских матчей, но обыграть смогла только Коста-Рику (1:0) и сыграть вничью с Беларусью (1:1). Остальные же 4 матча были проиграны — Люксембургу (1:2), Казахстану (2:3), Шотландии (0:1) и Австралии (1:2). Лишь после этого был представлен итальянец Марко Росси, который год назад привёл к чемпионству в чемпионате Венгрии «Гонвед».

Где смотреть матч

Прямая трансляция матча Финляндия — Венгрия начнётся на телеканале «Матч! Футбол 2» в 18:50 по московскому времени.

Статистика личных встреч

Сборная Финляндии уступает сборной Венгрии по статистике личных встреч: +2=3-5, разница мячей — 7:11. В последний раз команды пересекались между собой в отборе на Евро-2016, и тогда венгры смогли выиграть оба матча с одинаковым счётом 1:0, причём победные голы в обоих случаях забивались в последнюю десятиминутку.

Интересные факты

Сборная Финляндии проиграла лишь 1 матч из последних десяти (+6=3-1, 17:6);

Сборная Финляндии имеет 6-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах, причём в пяти из этих матчей она не пропускала (+4=2-0, 13:2);

В четырёх из последних шести очных матчей между сборными Финляндии и Венгрии забивалось не более одного гола (+3=2-1, 5:3);

Сборная Венгрии имеет 4-матчевую безвыигрышную серию (+0=1-3, 4:7);

Сборная Венгрии проиграла 10 матчей из последних 14-ти (+3=1-10, 12:25).