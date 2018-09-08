Прогноз на матч Швейцария — Исландия: будут ли проблемы у «крестоносцев» с «викингами»

Швейцария — Исландия. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (08.09.2018, 19:00 мск).

Вторая группа высшего дивизиона Лиги наций выглядит наименее звёздной. Здесь сборная Бельгии выглядит большим фаворитом, а сборные Швейцарии и Исландии, скорее всего, будут бороться за выживание, и сегодняшний матч в Санкт-Галлене может стать ключевым. Букмекеры в этой встрече видят достаточно большим фаворитом швейцарцев.

Коэффициенты на матч: П1 — 1.69, X — 3.72, П2 — 6.05. ТБ 2,5 — 2.33, ТМ 2,5 — 1.68.

Сборная Швейцарии

Швейцарцы с трудом квалифицировались на чемпионат мира в Россию, уступив в отборочной группе первое место португальцам, после чего в стыковых матчах одолели в напряжённом противостоянии сборную Северной Ирландии (1:0, 0:0). На чемпионате мира «крестоносцы» выполнили план минимум, выйдя из группы со второго места, сыграв вничью с Бразилией (1:1) и Коста-Рикой (2:2), обыграв между этими матчами Сербию (2:1). Могли они рассчитывать на большее, ведь в 1/8 финала вышли на Швецию, но проиграли скандинавам со счётом 0:1. Главным тренером сборной Швейцарии остался Владимир Петкович , работающий с ней уже более четырёх лет.

Сборная Исландии

После сенсационного выступления на Евро-2016, сборная Исландии сумела удержать высокую планку, квалифицировавшись на чемпионат мира, выйдя с первого места из сложнейшей группы, оставив позади команды Хорватии, Украины и Турции. Но после блестящего цикла у «викингов» всё начало разваливаться. В преддверии чемпионата мира они выдали 6-матчевую безвыигрышную серию, которая продолжилась и на самом мундиале. Хотя в первом туре исландцы дали надежду, сыграв вничью с Аргентиной (1:1), но затем были поражения от Нигерии (0:2) и Хорватии (1:2), из-за которых главный тренер Хеймир Халлгримссон был отправлен в отставку. Его место занял известный шведский специалист Эрик Хамрен , работавший с родной сборной с 2009 по 2016 годы.

Где смотреть матч

Матч между сборными Швейцарии и Исландии в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции запланирован на 18:50 по московскому времени.

Статистика личных встреч

Сборная Швейцарии имеет прекрасную статистику очных встреч со сборной Исландии: +5=1-0, разница мячей — 13:5. Последний раз команды играли между собой в отборе на ЧМ-2014, и тогда швейцарцы победили в Исландии 2:0, а вот в Берне встреча закончилась вничью с невероятным счётом 4:4 (Лихтштайнер 15', 30', Шер 27', Джемаили 54' (пен) — Гудмундссон 3', 68', 90+1', Сигторссон 56').

Интересные факты

Сборная Швейцарии имеет 10-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах (+9=1-0, 24:3);

Сборная Швейцарии никогда ранее не проигрывала сборной Исландии (+5=1-0, 13:5);

Сборная Швейцарии в пяти из шести матчей со сборной Исландии забивала не менее двух голов;

Сборная Исландии имеет 9-матчевую безвыигрышную серию (+0=3-6, 9:19).