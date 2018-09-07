Двадцать один раз сборная России проводила матчи после участия в крупных турнирах либо в начале отборочной кампании чемпионатов мира или Европы. И допустила в таких поединках единственную осечку.
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Интересно, что никогда (!) первый матч россиян после крупного турнира не являлся одновременно и стартом новой отборочной кампании. До этого года за участием в финальной стадии ЧМ или ЧЕ всегда следовали товарищеские игры. Однажды — в 1994-м — против сборной мира. И неизменно наши либо побеждали, либо играли вничью.
А в стартовых поединках отборочных кампаний единственное поражение Россия потерпела в 1998 году, уступив со счетом 2:3 в Киеве Украине. В том матче главным тренером сборной был Анатолий Бышовец. А нынешнему наставнику — Станиславу Черчесову — довелось тогда на 72-й минуте из-за удаления Дмитрия Харина вступить в игру и пропустить пенальти от Сергея Реброва.
Предстоящая встреча в Трабзоне — в какой-то мере уникальна. Первый матч после крупного успеха — и сразу начало отбора. Ведь через Лигу наций, напомним, тоже можно пробиться в финальную стадию Евро-2020. Победа в группе и попадание в «Финал четырех» оставит дополнительный шанс на одну из четырех последних путевок на тот случай, если мы не отберемся на континентальное первенство через основную квалификацию в 2019 году.
Первые матчи сборной России после участия в крупных турнирах
Результат на крупном турнире
Матч после турнира
Группа Евро
Мексика — 2:0 (д)
Группа ЧМ Сборная мира — 2:1 (д)
Группа ЧМ Бразилия — 2:2 (д)
Группа ЧМ Швеция — 1:1 (д)
Группа Евро
Литва — 4:3 (д)
1/2 финала Евро
Голландия — 2:1 (д)
Группа Евро
Кот-д’Ивуар — 1:1 (д)
Группа ЧМ Азербайджан — 4:0 (д)
Группа Евро
Турция — 0:0 (г)
1/4 финала ЧМ Турция -?:? (г)
Первые матчи сборной России в отборочных циклах
Отборочный турнир
ЧМ-1994
Исландия — 1:0 (д)
Евро-1996
Сан-Марино — 4:0 (д)
ЧМ-1998
Кипр — 4:0 (д)
Евро-2000
Украина — 2:3 (г)
ЧМ-2002
Швейцария — 1:0 (г)
Евро-2004
Ирландия — 4:2 (д)
ЧМ-2006
Словакия — 1:1 (д)
Евро-2008
Хорватия — 0:0 (д)
ЧМ-2010
Уэльс — 2:1 (д)
Евро-2012
Андорра — 2:0 (г)
ЧМ-2014
Северная Ирландия — 2:0 (д)
Евро-2016
Лихтенштейн — 4:0 (д)
Евро-2020*
Турция -?:? (г)
* Лига наций-2018/20 является частью отбора в финальную стадию чемпионата Европы-2020.