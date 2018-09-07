Шансы на поражение — 1 из 21. Из-за Украины

Двадцать один раз сборная России проводила матчи после участия в крупных турнирах либо в начале отборочной кампании чемпионатов мира или Европы. И допустила в таких поединках единственную осечку.

Интересно, что никогда (!) первый матч россиян после крупного турнира не являлся одновременно и стартом новой отборочной кампании. До этого года за участием в финальной стадии ЧМ или ЧЕ всегда следовали товарищеские игры. Однажды — в 1994-м — против сборной мира. И неизменно наши либо побеждали, либо играли вничью.

А в стартовых поединках отборочных кампаний единственное поражение Россия потерпела в 1998 году, уступив со счетом 2:3 в Киеве Украине. В том матче главным тренером сборной был Анатолий Бышовец . А нынешнему наставнику — Станиславу Черчесову — довелось тогда на 72-й минуте из-за удаления Дмитрия Харина вступить в игру и пропустить пенальти от Сергея Реброва

Предстоящая встреча в Трабзоне — в какой-то мере уникальна. Первый матч после крупного успеха — и сразу начало отбора. Ведь через Лигу наций, напомним, тоже можно пробиться в финальную стадию Евро-2020. Победа в группе и попадание в «Финал четырех» оставит дополнительный шанс на одну из четырех последних путевок на тот случай, если мы не отберемся на континентальное первенство через основную квалификацию в 2019 году.

Первые матчи сборной России после участия в крупных турнирах

Результат на крупном турнире

Матч после турнира

Группа Евро

Мексика — 2:0 (д)

Группа ЧМ Сборная мира — 2:1 (д)

Группа ЧМ Бразилия — 2:2 (д)

Группа ЧМ Швеция — 1:1 (д)

Группа Евро

Литва — 4:3 (д)

1/2 финала Евро

Голландия — 2:1 (д)

Группа Евро

Кот-д’Ивуар — 1:1 (д)

Группа ЧМ Азербайджан — 4:0 (д)

Группа Евро

Турция — 0:0 (г)

1/4 финала ЧМ Турция -?:? (г)

Первые матчи сборной России в отборочных циклах

Отборочный турнир

ЧМ-1994

Исландия — 1:0 (д)

Евро-1996

Сан-Марино — 4:0 (д)

ЧМ-1998

Кипр — 4:0 (д)

Евро-2000

Украина — 2:3 (г)

ЧМ-2002

Швейцария — 1:0 (г)

Евро-2004

Ирландия — 4:2 (д)

ЧМ-2006

Словакия — 1:1 (д)

Евро-2008

Хорватия — 0:0 (д)

ЧМ-2010

Уэльс — 2:1 (д)

Евро-2012

Андорра — 2:0 (г)

ЧМ-2014

Северная Ирландия — 2:0 (д)

Евро-2016

Лихтенштейн — 4:0 (д)

Евро-2020*

Турция -?:? (г)

* Лига наций-2018/20 является частью отбора в финальную стадию чемпионата Европы-2020.