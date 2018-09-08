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Защитник сборной США Йедлин — судье о симуляции Неймара: ты смотрел ЧМ-2018?
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Защитник сборной США Йедлин — судье о симуляции Неймара: ты смотрел ЧМ-2018? 

Чемпионат.com + ещё 18 11 минут назад
Фото: Reuters
Защитник сборной США Деандре Йедлин намекнул судье Фернандо Герреро Рамиресу на симуляцию форварда сборной Бразилии Неймара по ходу товарищеского матча.
В первом тайме Неймар оказался на газоне после столкновения с Йедлином. Арбитр сделал замечание американцу, а тот с улыбкой несколько раз повторил: «Ты смотрел чемпионат мира?»
Посмотреть видео можно в «твиттере» журналиста Роджера Гонсалеса.
Матч завершился победой сборной Бразилии со счётом 2:0, Неймар забил с пенальти.
Напомним, во время ЧМ-2018 в России Неймара неоднократно обвиняли в симуляциях. Бразилия сумела добраться до 1/4 финала турнира, где со счётом 1:2 уступила будущим бронзовым призёрам мундиаля — команде Бельгии. Сборная США не смогла попасть на турнир в России.
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