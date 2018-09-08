Защитник сборной США Йедлин — судье о симуляции Неймара: ты смотрел ЧМ-2018?

Защитник сборной США Деандре Йедлин намекнул судье Фернандо Герреро Рамиресу на симуляцию форварда сборной Бразилии Неймара по ходу товарищеского матча.

В первом тайме Неймар оказался на газоне после столкновения с Йедлином. Арбитр сделал замечание американцу, а тот с улыбкой несколько раз повторил: «Ты смотрел чемпионат мира?»

Посмотреть видео можно в «твиттере» журналиста Роджера Гонсалеса.

Матч завершился победой сборной Бразилии со счётом 2:0, Неймар забил с пенальти.

Напомним, во время ЧМ-2018 в России Неймара неоднократно обвиняли в симуляциях. Бразилия сумела добраться до 1/4 финала турнира, где со счётом 1:2 уступила будущим бронзовым призёрам мундиаля — команде Бельгии. Сборная США не смогла попасть на турнир в России.