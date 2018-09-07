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Киммих: Ничья с Францией — положительный результат
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Киммих: Ничья с Францией — положительный результат 

LiveSport.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Джошуа Киммих прокомментировал результат встречи с командой Франции (0:0) в первом туре Лиги наций УЕФА.
«В первом тайме мы ясно дали понять сопернику, что с нашей обороной все в полном порядке. Мы были готовы ко всему, но никто не планировал в этот день рисковать — ни мы, ни французы.
Во второй половине матча мы старались атаковать, когда Франция потратила много сил. Ничью считаю положительным результатом, хотя в концовке мы однозначно могли больше рисковать», — цитирует Киммиха Sky Sports.
Сборная Франции является действующим чемпионом мира, тогда как Германия сенсационно не вышла из группы на минувшем мундиале в России.
Следующий матч в Лиге наций сборная Германии проведёт 13 октября против национальной команды Нидерландов на выезде.
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