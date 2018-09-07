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Ставропольские гандболисты победили чемпионов России в Суперлиге
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Ставропольские гандболисты победили чемпионов России в Суперлиге 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ставропольские гандболисты «Динамо-Виктор» обошли «Чеховских медведей» со счётом 34:33, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Федерации гандбола России.
Матч прошёл в Будённовске в рамках Мужской Суперлиги. Однажды ставропольцам уже удалось обойти многократных чемпионов России из Чехова, и теперь они повторили свой успех.
«Чеховские медведи» были представлены в том же составе, который принёс им победу на недавнем матче в Чехове. Ставропольцы тоже неплохо подготовились, поэтому игра была напряжённой и долго шла вничью. Первый тайм остался за гостями, но во втором «Динамо-Виктору» удалось пробить защиту «медведей». Победу команде принёс Руслан Дашко, названный лучшим игроком матча. Он забил девять голов, сделал четыре голевые передачи и три семиметровых.
«К сожалению, мы не смогли справиться в защите, игроки плохо страховали и не помогали друг другу. Из положительных моментов могу выделить то, как взаимодействовали в нападении и доводили атаки до логического завершения», — поделился после матча главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов.
Следующая игра ставропольских гандболистов в рамках Мужской Суперлиги пройдёт 12 сентября в Снежинске. «Динамо-Виктор» сразится с местной командой «Сунгуль».
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