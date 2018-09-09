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Хавбек сборной Чехии Гушбауэр: нам будет непросто забить сборной России
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Хавбек сборной Чехии Гушбауэр: нам будет непросто забить сборной России 

Чемпионат.com + ещё 30 21 минуту назад
Фото: Soccer News
Полузащитник сборной Чехии Йозеф Гушбауэр поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной России, который пройдёт 10 сентября в Ростове-на-Дону.
«Понравилось, как сборная России провела ЧМ-2018 и заслуженно вышла в 1/4 финала. Встречу россиян с турками мы тоже смотрели. Сзади сборная России играет слажено, нам будет непросто забить. Несмотря на то, что теперь у соперника будет другой состав нам будет тяжело. Но мы проиграли сборной Украины и теперь намерены исправиться. Надеюсь, вы полюбите нашу игру. Приятно, что соберётся полный стадион», — передаёт слова Гушбауэра корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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