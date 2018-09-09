Ещё
Наставник сборной Чехии Яролим: сборная России сейчас находится на подъёме
Далее:
Читайте также:
Ещё

Наставник сборной Чехии Яролим: сборная России сейчас находится на подъёме 

Чемпионат.com + ещё 32 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер сборной Чехии Карел Яролим поделился поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной России, который пройдёт 10 сентября в Ростове-на-Дону.
«Мы сожалеем, что уступили украинской сборной в прошлой встрече. Подробно разобрали свои ошибки. У нас не шла игра при владении мячом. Мое будущее? Я эти вопросы не решаю и не могу на это влиять.
Перед началом ЧМ-2018 сборная России не имела каких-то больших результатов, но на мундиале россияне сплотились и сейчас находятся на подъеме. Учитывая это, мы надеемся показать достойный футбол.
Что касается того, было ли прошлое поколение сборной Чехии с Недведом, Росицки, Коллером и Барошом более талантливым, то, конечно, прошлых звёзд нам не хватает, но мы проходим новый этап в развитии и надеемся, что появятся игроки такого уровня», — передаёт слова Яролима корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Чемпионат.com: последние новости
Сборная Италии победила Беларусь в Суперфинале Евролиги пляжного футбола-2018 На товарищеском матче «Зенит» — «Кайрат» присутствует 40 122 зрителя Российские ватерполистки вышли в полуфинал Кубка мира, разгромив ЮАР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе ушла во время выступления Медведевой59
Белорусы поддержали сборную лозунгом против России268
«Они нам не нужны»22
Медведева и Загитова снова соревнуются в Москве6
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство297
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
00:36
Хрупкий турок. Лебедев нокаутировл Алтункаю
Бокс Статьи
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
02:49
Виктор Ан сдаёт квартиру
Зимние виды спорта
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:33
Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
Биатлон
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение