Наставник сборной Чехии Яролим: сборная России сейчас находится на подъёме

Главный тренер сборной Чехии Карел Яролим поделился поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной России, который пройдёт 10 сентября в Ростове-на-Дону.

«Мы сожалеем, что уступили украинской сборной в прошлой встрече. Подробно разобрали свои ошибки. У нас не шла игра при владении мячом. Мое будущее? Я эти вопросы не решаю и не могу на это влиять.

Перед началом ЧМ-2018 сборная России не имела каких-то больших результатов, но на мундиале россияне сплотились и сейчас находятся на подъеме. Учитывая это, мы надеемся показать достойный футбол.