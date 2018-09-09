Роберт Мак: Не против снова забить сборной Украины

Андрей Шевченко : Словакия — хорошая команда с множеством опытных игроков

«Гол Украине в 2016 году? Это было давно, но я не против снова забить. Голы за сборную, особенно столь важные, как гол Украине, не забываются. Это приятные воспоминания для меня и всей команды.

Смотрели матч украинцев с чехами и можно утверждать, что против Украины будет непростая игра, но мы готовы. Конечно, матч при пустых трибунах — отрицательный момент. Хотелось бы сыграть со зрителями», — приводит слова Мака Sport.sk.

Матч между Словакией и Украиной состоится 9 сентября. В первом туре Лиги наций украинцы обыграли команду Чехии — 2:1. Словаки сыграют с чехами 13 октября.