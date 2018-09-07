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Павлюченко: ожидаем от сборной России такой же прекрасной игры, как на ЧМ-2018
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Павлюченко: ожидаем от сборной России такой же прекрасной игры, как на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 11 минут назад
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча первого тура Лиги наций с национальной командой Турции. «Все мы ожидаем такой же прекрасной игры от нашей сборной, что она будет такой же сильной, как и на домашнем чемпионате мира. Ниже планку наша сборная уже не может опускать. Сборная поднялась на другой уровень, на данный момент мы видим уже другую сборную и нужно двигаться в заданном направлении. Зная Станислава Саламовича, он не может по-другому команду настроить, кроме как на победы, даже в товарищеских играх», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Сборная России сыграет с Турцией в Лиге наций сегодня, 7 сентября. Встреча пройдёт в Трабзоне и начнётся в 21:45 по московскому времени.
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