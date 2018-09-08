Андрей Чернышов: Игра сборной России в матче с Турцией понравилась, но самое главное — победили

— Впечатления от игры сборной самые хорошие. Это как продолжение ЧМ, мы видели команду, которая хотела играть, бороться, побеждать. Первый тайм полностью контролировали игру, за исключением последних 5 минут, когда пропустили гол.

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Во втором тайме Турция прибавила, но наша сборная смогла забить и удержать счет. Игра понравилась, но самое главное — победили, и еще на выезде, — цитирует Чернышова Sport24.ru.

Добавим, что 10 сентября российская сборная проведет товарищеский матч с командой Чехии. Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.