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Чернышов: «Интересно взглянуть на игру сборной России после ЧМ»
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Чернышов: «Интересно взглянуть на игру сборной России после ЧМ» 

Евро-футбол.Ру + ещё 1 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Известный тренер Андрей Чернышов поделился ожиданиями от матча Лиги наций между Турцией и Россией.
"Интересно будет посмотреть на сборную России после чемпионата мира. Ожидаю, что матч для нашей команды будет очень тяжелым. Сборная проявила себя очень хорошо и все соперники будут серьезно настраиваться на игры против России. Играем в гостях без той поддержки, что была во время ЧМ. Так что это дополнительная сложность. Есть в составе новички, интересно будет увидеть их в составе команды. В любом случае ожидаю интересного матча.
Не думаю, что будет какой-то обратный эффект. Конечно, счет может быть, но настрой и самоотдача игроков и команды будут на самом высоком уровне.
Что касается Лиги наций, нужно время, чтобы оценить этот турнир. Мое мнение, этот турнир может быть интересен. Он заменяет товарищеские матчи, где много экспериментов. Команды будут играть в соревновательном режиме, это вызовет интерес у зрителей", — сказал Чернышов.
Встреча состоится 7 сентября в Трабзоне, начало — 21:45 мск.
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