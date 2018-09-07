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Тите выбрал постоянного капитана сборной Бразилии
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Тите выбрал постоянного капитана сборной Бразилии 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Как сообщает Seleção Brasileira, теперь капитанскую повязку «селесао» всегда будет носить форвард Неймар.
26-летний нападающий ПСЖ выступает за сборную Бразилии с 2010 года, сыграл 90 матчей и забил 57 голов.
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