Тите выбрал постоянного капитана сборной Бразилии

Как сообщает Seleção Brasileira, теперь капитанскую повязку «селесао» всегда будет носить форвард Неймар.

26-летний нападающий ПСЖ выступает за сборную Бразилии с 2010 года, сыграл 90 матчей и забил 57 голов.