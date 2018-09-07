Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка показал, как в автобусе на пути к стадиону напутствовал своего партнёра по команде хавбека Александра Зинченко на выездной матч Лиги наций с командой Чехии.
В итоге Зинченко вышел на поле и стал автором гола на 93-й минуте. Этот мяч принёс победу украинской командой в стартовой игре нового турнира со счётом 2:1. В этой группе помимо Украины и Чехии выступает также сборная Словакии.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Лига наций — международный турнир среди сборных Европы, который впервые проходит под руководством УЕФА. Соревнование будет связано с отборочным циклом к чемпионатам Европы, давая дополнительную возможность выхода в финальную стадию ряду национальных команд.