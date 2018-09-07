Ещё
Видео: Коноплянка показал, как напутствовал Зинченко на матч Чехия — Украина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео: Коноплянка показал, как напутствовал Зинченко на матч Чехия — Украина 

Чемпионат.com 52 минуты назад
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка показал, как в автобусе на пути к стадиону напутствовал своего партнёра по команде хавбека Александра Зинченко на выездной матч Лиги наций с командой Чехии.
В итоге Зинченко вышел на поле и стал автором гола на 93-й минуте. Этот мяч принёс победу украинской командой в стартовой игре нового турнира со счётом 2:1. В этой группе помимо Украины и Чехии выступает также сборная Словакии.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Лига наций — международный турнир среди сборных Европы, который впервые проходит под руководством УЕФА. Соревнование будет связано с отборочным циклом к чемпионатам Европы, давая дополнительную возможность выхода в финальную стадию ряду национальных команд.
Чемпионат.com: последние новости
Лига наций. Черчесов и Газинский – о матче Турция – Россия Россиянки начали Кубок мира по водному поло в Сургуте с победы над Испанией Дубль Депая принёс Нидерландам победу над Перу, Австрия обыграла Швецию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все, конец»63
Решена судьба российского биатлона31
Тренер сделал признание о «сбежавшей» Медведевой22
Мини-бикини: отдых российских гимнасток42
«Меня дважды пырнули ножом»3
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Лыжный спорт
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
04:59
Известную фигуристку избили в Москве
Фигурное катание
05:12
Шарапова оправдалась за позор на US Open
Теннис
00:36
Украинская легкоатлетка поразила сексуальным фото
Летние виды спорта Прочее
18:56
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение