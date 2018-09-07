Ещё
Мостовой: «В матче перед ЧМ по каким-то моментам турки даже переигрывали нашу сборную»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мостовой: «В матче перед ЧМ по каким-то моментам турки даже переигрывали нашу сборную» 

Евро-футбол.Ру + ещё 1 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч России и Турции в Лиге наций УЕФА.
"Мне кажется, все теперь будет по-другому после чемпионата мира. Сборная Турции не попала туда. Поэтому у них есть жажда через Лигу наций… Они играют дома, неплохая сборная, потому, что я помню, что перед чемпионатом мира мы сыграли против них, и нам было нелегко. По каким-то моментам они даже переигрывали нашу сборную, а сейчас официальный матч для них, мотивация будет запредельная.
Тренер у них как раз Луческу, который был не совсем доволен работой в России. Интересно на нашу сборную посмотреть после той эйфории, которая была на чемпионате мира. Много новых футболистов вызванных в сборную, есть кому доказывать.
Будет ли забито много голов в матче? Думаю вряд ли. Мы еще не знаем, как будем играть, может, мы вернемся к тому, за что нашего главного тренера критиковали. Мы до чемпионата мира всегда играли в 5-7 защитников на протяжении двух лет. А начался турнир, и мы только один раз по такой схеме сыграли против испанцев, когда было по сути 10 защитников. Будет интересно, как сейчас будем играть, поэтому трудно спрогнозировать. Мой прогноз? Как мне кажется, турки в один мяч выиграют или же ничья", — сказал Мостовой.
Сборные Турции и России начнут свой матч в 21:45.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Прогноз на матч Румыния - Черногория: продолжит ли команда Контры победную серию Прогноз на матч Италия - Польша: выиграют ли итальянцы первый официальный матч с Манчини Прогноз на матч Албания - Израиль: покажут ли команды результативный футбол
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Губерниев взбесился из-за допинг-скандала23
Ученица Тутберидзе произвела фурор11
«Все, конец»92
Тренер сделал признание о «сбежавшей» Медведевой25
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию46
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:33
Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
Биатлон
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Прочее
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
04:59
Известную фигуристку избили в Москве
Фигурное катание
05:12
Шарапова оправдалась за позор на US Open
Теннис
00:36
Украинская легкоатлетка поразила сексуальным фото
Летние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение