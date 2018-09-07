Мостовой: «В матче перед ЧМ по каким-то моментам турки даже переигрывали нашу сборную»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч России и Турции в Лиге наций УЕФА.

"Мне кажется, все теперь будет по-другому после чемпионата мира. Сборная Турции не попала туда. Поэтому у них есть жажда через Лигу наций… Они играют дома, неплохая сборная, потому, что я помню, что перед чемпионатом мира мы сыграли против них, и нам было нелегко. По каким-то моментам они даже переигрывали нашу сборную, а сейчас официальный матч для них, мотивация будет запредельная.

Тренер у них как раз Луческу, который был не совсем доволен работой в России. Интересно на нашу сборную посмотреть после той эйфории, которая была на чемпионате мира. Много новых футболистов вызванных в сборную, есть кому доказывать.

Будет ли забито много голов в матче? Думаю вряд ли. Мы еще не знаем, как будем играть, может, мы вернемся к тому, за что нашего главного тренера критиковали. Мы до чемпионата мира всегда играли в 5-7 защитников на протяжении двух лет. А начался турнир, и мы только один раз по такой схеме сыграли против испанцев, когда было по сути 10 защитников. Будет интересно, как сейчас будем играть, поэтому трудно спрогнозировать. Мой прогноз? Как мне кажется, турки в один мяч выиграют или же ничья", — сказал Мостовой.

Сборные Турции и России начнут свой матч в 21:45.