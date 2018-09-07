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Алли: «Даже не представляю, что будет твориться в стране, когда сборная Англии выиграет трофей»
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Алли: «Даже не представляю, что будет твориться в стране, когда сборная Англии выиграет трофей» 

Евро-футбол.Ру + ещё 1 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли считает, что целью сборной Англии должна стать победа на чемпионате Европы 2020 года.
"Нас ожидает длинный путь, но наша цель состоит в том, чтобы сделать шаг вперед и выйти на пик формы к началу чемпионата Европы. Мы должны подготовиться таким образом, чтобы у нас был лучший шанс на победу. Мы продолжаем учиться и стараемся прибавлять в каждой игре.
Это великолепный шанс, и мы не можем его упустить. Мы не чувствуем перед собой лимитов. Мы видели, как вся страна сплотилась вокруг нас [во время ЧМ-2018], поэтому я даже не могу представить, что будет, когда мы выиграем турнир", — цитирует Алли Daily Mirror.
В Лиге наций сборная Англии дебютирует матчем против сборной Испании.
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