Деле Алли сделал громкое заявление о целях сборной Англии на ЧМ-2020

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли заявил, что сборная Англии намерена стать победителем чемпионата Европы 2020 года.

"Нам предстоит длинный путь в отборочном турнире, но нам необходимо выйти на пик формы к финальной части Евро-2020. В этом случае у нас будут отличные шансы на победу в турнире. Мы прибавляем с каждый матчем. Все игроки понимают, что у нас прекрасный шанс и мы не можем его упустить. Вся страна сплотилась во время Чемпионата Мира-2018. Даже не могу представить, что случится, когда мы одержим победу в турнире", — приводит слова Алли Mirror.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Англии заняла четвертое место.