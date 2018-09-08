Гандболистки «Звезды» стартовали в Кубке ЕГФ с победы над «Цугом»

Звенигородская «Звезда» первой из российских клубов начала сезон гандбольных еврокубков. Подмосковный клуб в рамках первого квалификационного раунда Кубка ЕГФ принимал на своей площадке швейцарский «Цуг» и одержал победу со счётом 30:24. До перерыва игра была равной и лишь во второй половине второго тайма «Звезде» удалось сломить сопротивление «Цуга» и обеспечить комфортное преимущество перед ответным матчем, который состоится 16 сентября.

В первом матче по 6 мячей в составе «Звезды» забили Анна Богдашева и Валерия Ганичева. 4 раза отличилась Виктория Климанцева.

Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. Первый квалификационный раунд. Первый матч

«Звезда» (Звенигород, Россия) — «Цуг» (Швейцария) — 30:24 (14:14)