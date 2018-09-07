Ещё
Нойштедтер стал отцом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нойштедтер стал отцом 

Чемпионат.com + ещё 4 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Фенербахче» и сборной России Роман Нойштедтер стал отцом. Российский футболист опубликовал фото новорождённого на странице в «Инстаграме» в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги наций с Турцией. Жена Нойштедтера, Мона, родила мальчика 5 сентября. Родителя назвали сына Чико Зейн.
Матч между национальными командами Турции и России состоится сегодня, 7 сентября, в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш». Начало матча — в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Нойштедтер выступает в составе сборной России с 2016 года. Ранее защитник представлял национальную команду Германии.
Чемпионат.com: последние новости
Сборная Словакии разгромила Данию в товарищеском матче «Матч ТВ» покажет товарищескую игру сборных России и Чехии Букмекеры: сборная Италии победит Польшу в домашнем матче Лиги наций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Губерниев взбесился из-за допинг-скандала21
Ученица Тутберидзе произвела фурор11
«Все, конец»92
Тренер сделал признание о «сбежавшей» Медведевой25
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию46
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:33
Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
Биатлон
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Прочее
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
04:59
Известную фигуристку избили в Москве
Фигурное катание
05:12
Шарапова оправдалась за позор на US Open
Теннис
00:36
Украинская легкоатлетка поразила сексуальным фото
Летние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение