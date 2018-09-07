Нойштедтер стал отцом

Защитник «Фенербахче» и сборной России Роман Нойштедтер стал отцом. Российский футболист опубликовал фото новорождённого на странице в «Инстаграме» в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги наций с Турцией. Жена Нойштедтера, Мона, родила мальчика 5 сентября. Родителя назвали сына Чико Зейн.

Матч между национальными командами Турции и России состоится сегодня, 7 сентября, в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш». Начало матча — в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Нойштедтер выступает в составе сборной России с 2016 года. Ранее защитник представлял национальную команду Германии.