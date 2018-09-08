Ещё
Лунёв: очень приятно начинать выступление в Лиге наций с победы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лунёв: очень приятно начинать выступление в Лиге наций с победы 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: HelpCase media
Голкипер сборной России по футболу Андрей Лунёв прокомментировал игру команды в матче Лиги наций с Турцией, который завершился победу отечественной дружины со счётом 2:1.
«Мы очень рады, что выиграли в первом матче. Очень довольны результатом, потому что приятно начать турнир с победы», — цитирует вратаря ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Матч ТВ».
Также Лунёв поблагодарил болельщиков российской сборной за оказанную поддержку.
«Ребята молодцы, мы работали и старались для них», — добавил он.
Ранее нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба оценил игру Лунёва в матче Лиги наций с Турцией.
RT на русском: последние новости
Дзюба об игре Лунёва в матче Лиги наций с Турцией: у нас стена на воротах, поэтому мы спокойны Сборная России по футболу обыграла Турцию в первом матче после ЧМ-2018 Сборная Италии сыграла вничью с Польшей в матче футбольной Лиги наций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия обыграла Турцию в матче Лиги наций12
Российская фигуристка установила невероятный рекорд14
Мусорили и все ломали: за что избили фанатов Украины146
«Все, конец»93
Тренер сделал признание о «сбежавшей» Медведевой29
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
02:49
Виктор Ан сдаёт квартиру
Зимние виды спорта
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:33
Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
Биатлон
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Прочее
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
04:59
Известную фигуристку избили в Москве
Фигурное катание
05:12
Шарапова оправдалась за позор на US Open
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение