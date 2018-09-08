Вратарь сборной России Лунев поблагодарил фанатов за поддержку

Сборная России победила команду Турции в матче Лиги наций со счетом 2:1. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

"Мы очень рады, что выиграли в первом матче. Очень довольны результатом, потому что приятно начать турнир с победы.

Ребята молодцы, спасибо болельщикам — и тем, кто смог приехать на игру, и зрителям в России. Мы работали и старались для них, спасибо всем за поддержку", — поблагодарил голкипер.

Отмечается, что на выездную игру с Турцией приехало около 100 человек.

Ранее защитник сборной России заявил, что команда уверена в себе.