«Матч ТВ» покажет товарищескую игру сборных России и Чехии

Общедоступный телеканал «Матч ТВ» покажет товарищеский матч между сборными России и Чехии в прямом эфире. Игру прокомментируют Нобель Арустамян и Александр Шмурнов . Встреча состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону, начало прямой трансляции на «Матч ТВ» — в 18:30 по московскому времени.

В пятницу, 7 сентября, сборная России стартует в Лиге наций встречей против команды Турции. Игра пройдёт в Трабзоне и начнётся в 21:30 по московскому времени.