«Матч ТВ» покажет товарищескую игру сборных России и Чехии 

Общедоступный телеканал «Матч ТВ» покажет товарищеский матч между сборными России и Чехии в прямом эфире. Игру прокомментируют Нобель Арустамян и Александр Шмурнов. Встреча состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону, начало прямой трансляции на «Матч ТВ» — в 18:30 по московскому времени.
В пятницу, 7 сентября, сборная России стартует в Лиге наций встречей против команды Турции. Игра пройдёт в Трабзоне и начнётся в 21:30 по московскому времени.
Лига наций — международный турнир среди сборных Европы, который впервые проходит под руководством УЕФА. Соревнование будет связано с отборочным циклом к чемпионатам Европы, давая дополнительную возможность выхода в финальную стадию ряду национальных команд.