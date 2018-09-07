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Булыкин: «Увидим хорошую игру двух крепких сборных»
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Булыкин: «Увидим хорошую игру двух крепких сборных» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча между Турцией и Россией в Лиге наций. Встреча состоится 7 сентября в Трабзоне.
"Я жду результата, все после чемпионата мира ждут хорошей игры. Будет серьезная проверочная игра, поэтому все ждут с приятными мыслями. Также интересно, кого выберет в основной состав Черчесов. Думаю, голы будут, все-таки после чемпионата мира все хотят показать, на что они способны. Возможности для реализации моментов будут. Понятное дело, что турки серьезная команда, их футболисты играют по всему миру и тоже умеют играть. Будет хороший футбол, никто не будет сидеть в обороне, никто не будет осторожничать. Мы увидим хорошую игру двух крепких сборных. Мой прогноз — 2:1, победит Россия", — сказал Булыкин.
Турция и Россия сыграют в 21:45.
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