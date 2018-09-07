Сборная Южной Кореи обыграла Коста-Рику, Сон Хын Мин не реализовал пенальти

Сборная Южной Кореи обыграла Коста-Рику в товарищеском матче. Встреча команд проходила в южнокорейском городе Коян на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Авторами забитых мячей в составе национальной команды Южной Кореи стали Ли Чжэ Сон и Нам Те Хи, забившие на 35-й и 78-й минуте соответственно. У азиатской команды был шанс сделать счёт разгромным, однако форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин не сумел реализовать пенальти в ворота костариканцев.

Следующий товарищеский матч сборная Южной Кореи проведёт 11 сентября. Её соперником станет команда Чили. Коста-Рика в этот же день сыграет со сборной Японии.