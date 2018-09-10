«Браво!» Реакция «Ростова» на игру Ионова в матче с Чехией 

«Ростов» прокомментировал игру своего полузащитника Алексея Ионова в составе сборной России в контрольном матче против Чехии. 29-летний хавбек оформил дубль и был заменен на 62-й минуте встречи.
— Покидает поле Ионов. Отличный матч нашего футболиста! 62 минуты и два забитых мяча! Браво! — сообщается в официальном Твиттере дончан.
Покидает поле Ионов. Отличный матч нашего футболиста! 62 минуты и два забитых мяча! Браво!
— Football Club Rostov (@rostovfc) 10 сентября 2018 г.
Россия — Чехия
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