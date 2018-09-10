«Браво!» Реакция «Ростова» на игру Ионова в матче с Чехией

«Ростов» прокомментировал игру своего полузащитника Алексея Ионова в составе сборной России в контрольном матче против Чехии. 29-летний хавбек оформил дубль и был заменен на 62-й минуте встречи. — Покидает поле Ионов. Отличный матч нашего футболиста! 62 минуты и два забитых мяча! Браво! — сообщается в официальном Твиттере дончан. Покидает поле Ионов. Отличный матч нашего футболиста! 62 минуты и два забитых мяча! Браво! — Football Club Rostov (@rostovfc) 10 сентября 2018 г. Россия — Чехия Все о сборной России — здесь