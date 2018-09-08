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Дзюбы и Кудряшова не будет в составе сборной России на матче в Ростове
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Дзюбы и Кудряшова не будет в составе сборной России на матче в Ростове 

161.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: 161.ru
В Ростове прошла тренировка сорной России
В Ростове прошла тренировка сборной России по футболу. Команда готовится к матчу с командой Чехии, который пройдет в понедельник, 10 сентября. В основном составе не будет двух экс-игроков ФК «Ростов» нападающего Артема Дзюбы и защитника Федора Кудряшова.
— Они сегодня ночью прилетели в Ростов, но после медобследования отправились в Москву. На поле в понедельник они не появятся, — сообщил пресс-атташе команды Игорь Владимиров.
Он подчеркнул, что Дзюба — временный капитан, он стал им из-за отсутствия Акинфеева. Теперь же в команде назначат нового капитана на матч с Чехией, но кого именно— пока не известно.
Сборная России проведет товарищеский матч против сборной Чехии на стадионе «Ростов Арена» 10 сентября в 19:00.
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