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Гамула: видно, что игроки сборной России понимают, что прививает Черчесов
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Гамула: видно, что игроки сборной России понимают, что прививает Черчесов 

Чемпионат.com + ещё 9 1 час назад
Фото: 161.ru
Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула высказался по поводу победы сборной России над сборной Чехии (5:1) в товарищеском матче.
«Был на стадионе, болел за ребят. Великолепное зрелище. Ребята почувствовали уверенность. Приехали в Ростов на полный стадион. Футболисты играли с удовольствием и с желанием, трибуны рычали. Всё получалось, особенно в первом тайме.
Чувствуется, что мы идём вперёд. Все получили огромное удовольствие. Видно, что игроки понимают то, что тренер прививает. У всех горящие глаза. Можно проиграть, но важно, как это сделать. Если всегда будут гореть глаза, им всё простят. Пока у команды всё получается. Болельщикам очень интересно смотреть на такую команду», — сказал Гамула в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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