Гамула: видно, что игроки сборной России понимают, что прививает Черчесов

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула высказался по поводу победы сборной России над сборной Чехии (5:1) в товарищеском матче.

«Был на стадионе, болел за ребят. Великолепное зрелище. Ребята почувствовали уверенность. Приехали в Ростов на полный стадион. Футболисты играли с удовольствием и с желанием, трибуны рычали. Всё получалось, особенно в первом тайме.